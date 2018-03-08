Çin'den ABD'ye ticari tehdit

ABD'nin çelik ithalatına yönelik uygulayacağı yeni vergilendirme sistemi, ticaret savaşlarına neden olacak gibi görünüyor. Özellikle Çin'e karşı uygulandığı düşünülen yeni vergilendirme uygulamasına Çin'den cevap geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete” dedi.

PEKİN UYGUN CEVABI VERECEK

Vang, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına da değinerek, böyle bir durumda herkesin zarar göreceğini ve Pekin yönetiminin zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete.” dedi.

ÇİN'DEN ÇÖZÜME DAVET

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.