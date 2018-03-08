taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.209
USD
3,8066
EURO
4,7290
ALTIN
162,61
PETR
64,3900

Çin'den ABD'ye ticari tehdit

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında "ticaret savaşı" çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.

AA | 08.03.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin çelik ithalatına yönelik uygulayacağı yeni vergilendirme sistemi, ticaret savaşlarına neden olacak gibi görünüyor. Özellikle Çin'e karşı uygulandığı düşünülen yeni vergilendirme uygulamasına Çin'den cevap geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete” dedi.

Çin'den ABD'ye ticari tehdit

PEKİN UYGUN CEVABI VERECEK

Vang, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına da değinerek, böyle bir durumda herkesin zarar göreceğini ve Pekin yönetiminin zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete.” dedi.

Çin'den ABD'ye ticari tehdit

ÇİN'DEN ÇÖZÜME DAVET

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'de uçuş trafiği durma noktasına geldi
ABD’nin Kuzey Doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle binlerce uçak seferi aksamaya uğradı, iptal edildi.
Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı
Esad rejimi ve destekçileri, ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına zehirli gaz içerikli bombalarla saldırı düzenledi
Florida meclisi okul güvenliği tasarısını kabul etti
ABD'de Florida eyalet meclisi, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasa tasarısını kabul etti.
Meksika'da El Chapo'nun ardından cinayetler sürüyor
Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette parçalanmış 8 ceset bulunduğu bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

152
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

156
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

89
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

49
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

52
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM