Çin'den BM'de Kuzey Kore ile diyalog çağrısı

Kuzey Kore, geçen pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıklamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine, BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin nükleer programını ve balistik füze denemelerini görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik mevcut yaptırımlarının kapsamlı bir şekilde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Bölgedeki gerginliğin azaltılması için beraber çalışılması gerektiğini belirten Liu, "Diyalog yoluyla nükleer silahsızlanmanın yollarını aramalıyız." dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ve Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

ABD, Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu iddia ediyor.