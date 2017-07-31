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Çin'den Kuzey Kore çıkışı: Savaşa karşıyız

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, Kuzey Kore ve ABD arasında artan gerginliğe ilişkin konuştu.

31.07.2017 - 23:37
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  2. Dünya

Düzenlediği basın toplantısında, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore ile ABD arasında artan gerginliği değerlendiren Liu, hedeflerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması olduğunu ve bu hedefe de diyalog ve müzakerelerle ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Liu, "Kore Yarımadası'nda çatışma ya da savaşa karşıyız. Bu hedeflerin uluslararası toplum tarafından da paylaşıldığına inanıyoruz." dedi.

Çin'den Kuzey Kore çıkışı: Savaşa karşıyız

"RUSYA İLE YOL HARİTASI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İlgili ülkeler arasında şu aşamada maalesef diyalog kurulmadığını ve müzakerelere başlanması için ön koşullar ortaya koyulduğunu belirten Liu, Çin'in müzakere edilmiş bir çözüm için uğraştığını ve Rusya ile bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Çin'den Kuzey Kore çıkışı: Savaşa karşıyız

"ASIL SORUMLULUK ABD VE KUZEY KORE'NİN"

Liu, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam ederek, ABD'nin de bölgeye stratejik bombardıman uçakları göndererek gerginliği daha da artırdığına dikkati çekti. Liu, ABD'nin Çin'e, Kuzey Kore konusunda harekete geçmesi çağrısına ilişkin, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunda sürekli Çin'in rolünden bahsediliyor. Kuzey Kore ve ABD kendi sorumluluklarını yerine getirmezse, Çin ne yaparsa yapsın, çabaları sonuç vermez. Asıl sorumluluk bu iki ülkeye ait, Çin'e değil." ifadesini kullandı.

Çin'den Kuzey Kore çıkışı: Savaşa karşıyız

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