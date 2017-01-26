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Çin'den Kuzey Kore'ye ihracat yasağı

Çin, Kuzey Kore'ye kitlesel yıkıma sebep olacak silah üretmeye yarayan teknoloji ve malzemenin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

26.01.2017 - 09:23
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çin

Yasaklı teknoloji ve ürünler listesi, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND) ve Çin Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayımlandı.

YASAKLAR ARASINDA NELER VAR

Nükleer füze ve kimyasal silah geliştirmek için kullanılabilecek ekipman ve malzemeleri kapsayan listede, lazer, telekomünikasyon cihazları, sensörler, denizaltılar, insansız araçlar ve roket üretimine yönelik yazılımlar da bulunuyor.

Çinli uzmanlar, Pekin yönetiminin bu ürünlerin ihracatını, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karşı 2321 nolu yaptırım kararı doğrultusunda yasakladığını aktarıyor.

Kuzey Kore geçen eylül ayında 5. nükleer füze denemesini yapmış, BM Güvenlik Konseyi buna karşılık 2321 nolu yaptırım kararını kabul etmişti. BM'nin ilgili yaptırım kararı, Kuzey Kore'ye kömür ihraç edilmesine kısıtlama getiriyor.

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