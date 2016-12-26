taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5161
EURO
3,6763
ALTIN
128,15
PETR
55,0200

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’in tarihteki ilk uçak gemisi Pasifik Okyanusu’nun batısına doğru hareket etti.

AA | 26.12.2016 - 01:33
  1. Haberler
  2. Dünya
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Liaoning ismi verilen gemi, Çin’in açık sulara bıraktığı ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

PASİFİK'İN BATISINA KONUŞLANDI

Çin’in resmi devlet ajansı Xinhua’ya konuşan yetkililer içerisinde Liaoning uçak gemisinin de bulunduğu bir deniz filosunun Pasifik Okyanusu’nun batı kısmına konuşlandığını açıkladı.

TAYVAN'A KARŞI BİR HAMLE

Geminin hareketinin son zamanlarda gergin ilişkiler içinde bulunulan ve Pekin tarafından ayrılıkçı olarak kabul edilen Tayvan’a karşı bir hamle olduğu düşünülüyor.

JAPONYA DA ENDİŞELİ

Filonun Japonya’nın Miyako ve Okinawa adalarının yakınından geçmesi bu ülkeyi de harekete geçirdi. Japon Savunma Bakanlığı ülke karasularına girilmediğini fakat uçak gemisinin de bulunduğu, destroyer ve fırkateynleri de içeren sekiz gemilik Çin askeri filosunun gözlemlendiğini bildirdi.

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

ATEŞ ÇALIŞMALARI YAPMIŞTI

Liaoning gemisi, bu ayın başlarında Kore yarımadası yakınlarındaki Bohai Denizi'nde ilk kez canlı ateş çalışmaları yapmıştı.

Çin’in özellikle Güney Çin Denizi etrafındaki askeri gücünü yoğunlaştırmasının, bölgede yaşayan ülkelerle ilişkilerde anlaşmazlıklara sebep olacağı endişesi yaşanıyor.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası Tayvanlı yetkililerle görüşmesi Çin ile ilişkilerde gerilime yol açmış ve Trump ülkesinin “Tek Çin” politikasını eleştirmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek: Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var

Mehmet Şimşek: Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var

68
İsveç İstihbaratı kaç kişiyi dinlediğini açıkladı

İsveç İstihbaratı kaç kişiyi dinlediğini açıkladı

5
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

9
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bugün görüşecek

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bugün görüşecek

5
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

0
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

0
Hatay'da 6 gün sonra elektriğe kavuştular

Hatay'da 6 gün sonra elektriğe kavuştular

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM