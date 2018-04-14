taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Çin'den Suriye operasyonuna tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İHA | 14.04.2018 - 13:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dün akşam saatlerinde Amerika, İngiltere ve Fransa, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşı başlatmış olduğu operasyona Çin'den tepki geldi.

SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ

Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin’de yaptığı açıklamada Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü’ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi.

Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor." dedi.

"BM ARABULUCULUK YAPMALI"

Çinli Sözcü, Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.

Çin’in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM’nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan'dan Suriye harekatına tam destek
Amerika'nın öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen harekata bir destek de Suudi Arabistan'dan geldi.
Saldırıda Şam'daki kimyasal tesis hasar gördü
Suriye'nin başkenti Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar görüntülendi.
NATO bugün olağanüstü toplanıyor
NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye saldırısını görüşmek için olağanüstü toplanacak.
Theresa May: Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye saldırısının iç savaşa neden olmak gibi bir amacının olmadığını ifade etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

236
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

137
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

121
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

97
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

162
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM