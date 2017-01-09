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Çin'den Trump'a intikam uyarısı

Pekin yönetimi, Trump'ın Tek Çin Politikasını reddederse Çin halkının intikam alacağının uyarısında bulundu.

AA | 09.01.2017 - 10:11
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Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından "Global Times" gazetesinde yayımlanan başyazıda, "Tek Çin Politikası'nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı" vurgulanarak ABD liderlerinin, iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Asya-Pasifik'teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

TRUMP, ÇİN POLİTİKASINI REDDEDERSE İNTİKAM ALINIR

Söz konusu politikanın "pazarlık konusu dahi edilemeyeceğine" işaret edilen yazıda, "Trump'ın, görevi devraldıktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Çin halkının devletinden intikam talep edeceği" uyarısında bulunuldu.

PEKİN DAHA ÖNCE ABD'Yİ UYARMIŞTI

Pekin yönetimi, daha önce de Tsai'nin ABD'ye uğradıktan sonra ülkede vakit geçirmesini ve "bağımsızlık yanlısı taraflara yanlış mesaj vermesini" engellemesi konusunda Washington'ı uyarmıştı.

Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti.

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