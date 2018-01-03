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Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in Türk vatandaşları için sağladığı vize kolaylıklarıyla ilgili konuştu.

AA | 03.01.2018 - 13:26..
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Çin'den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Büyükelçi Önen, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İNTERNETTEN BAŞVURU, RANDEVUYLA VİZE

Önen, yeni uygulamayla ilk başvuru, internet üzerinden yapılacağını sonrasında vatandaşların, randevu tarihi alarak vize işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti vizesi almasını kolaylaştırılmaya yönelik Çin makamları ile aylardır müzakere yürüttüklerini belirten Önen, müzakerelerin sonucunda 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanmaya başlanan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunu, bu adımların devamını beklediklerini vurguladı.

TİCARİ VİZELERDE DAVET ZORUNLULUĞU KALKTI

Önen, "Çin'in Türk vatandaşlarının vize alınımını kolaylaştırmaya yönelik, internet üzerinden başvuru ve ticari vizeler için davet mektubu alımında kolaylık sağlanması gibi değişikliklerin uygulanmasının da takipçisi olacaklarının" altını çizdi.

Çin'e iş ve ticaret amaçlı seyahat için gerekli M tipi vize başvurularında ise bu düzenleme ile kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirten Büyükelçi Önen, "ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını" dile getirdi.

Önen, resmi davet mektubu uygulaması yerine TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO gibi kurum ve kuruluşlara üye iş adamlarının Çin’de iş yaptıkları şirketlerden alacakları davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabileceğini kaydederek böylelikle iş vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

"OLUMLU ADIMLARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Çin'in vizeleri kolaylaştırmaya yönelik attığı olumlu adımların devamını beklediklerini belirten Önen, "Herhangi bir iş örgütü üyesi olmayan KOBİ’ler ile küçük sanayicilerin de vize konusunda yaşadığı sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Büyükelçi Önen, "Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için Türk vatandaşlarının Çin vizesine erişimini kolaylaştırmak, öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor." ifadesini kullanarak bu yönde yapılan yeni düzenlemeleri, "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

"KUYRUKTA BEKLEME OLMAYACAK"

"Yeni yılla yapılan bu düzenlemeler ile internet üzerinden başvuru ve randevu sistemine geçilmesiyle vatandaşlarımızın kuyruklarda beklemeden vizelerini rahatlıkla alması hedefleniyor." ifadesini kullanan Büyükelçi Önen, şunları kaydetti:

"Ticari vizelerde, ticaret ve sanayi odalarımıza üye olan iş adamlarımız, birlikte çalıştıkları Çinli firmalardan alabilecekleri davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabilecek. Böylelikle iş adamlarımızın vize almasında kolaylık sağlanması hedefleniyor. Bu düzenlemelerin uygulama aşamasının da Çinli makamlar ile takipçisi olup vatandaşımızın en kolay bir şekilde Çin vizesine erişimini garantiye almak adına çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Pekin’deki görev süresi boyunca Çin ve Türkiye arasında ilişkileri her alanda geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyükelçi Önen, "İki ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri takiben Çin ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor." dedi.

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