Çin'den Türkiye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, ŞİÖ'nün dışarıya açık, gözlemci ülkelerle diyalog ve iş birliğine önem veren bir oluşum olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE ŞİÖ'NÜN ÖNEMLİ BİR DİYALOG ORTAĞI"

Bir gazetecinin Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini güçlendirme arzusunu birçok defa dile getirmesi konusunda Pekin yönetiminin görüşünü sorması üzerine Hua, "Türkiye, Avrasya'da önemli bir ülke ve ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ŞİÖ İLE İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME.."

Sözcü Hua, "Diğer üye ülkelerin de aynı fikirde olması durumunda, Çin tarafı olarak Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusunu ortaklaşa değerlendireceğiz." diye konuştu.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üyesi olduğu ŞİÖ'nün Enerji Kulübü dönem başkanlığı görevini, diyalog ortağı sıfatıyla bu yıl Türkiye üstleniyor.