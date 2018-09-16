Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

Çin Hükümeti Temsilcisi sıfatıyla resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı, ikili ilişkiler, milli para birimlerinin teşvik edilmesi, üçüncü nükleer santral projesi ve "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamındaki iş birliği potansiyeline ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını ifade eden Lı, görüşmelerinde, iki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları konuları hayata geçirme ve Çin ile Türkiye'nin her alandaki iş birliğini ilerletme konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"ÇİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ZENGİNLEŞİYOR"

Lı, Türkiye'nin ulusal güvenliği, istikrarı ve bu doğrultudaki meşru haklarını, ülkesinin şartlarına uygun ulusal kalkınma modelini ve Çin ile stratejik iş birliğini derinleştirmek konusundaki desteğini sunmak üzere Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, bölgede ve İslam dünyasında büyük bir ülke, yükselen önemli bir piyasa, G20 üyesi ve "Kuşak ve Yol" güzergahındaki önemli bir ülke olduğunu ifade eden Lı, "Çin tarafı, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel hususlardaki önemli etkilerini çok önemsiyor ve kararlılıkla Türk tarafının kendi ülkesinin istikrarını ve gelişmesini korumaya yönelik çabalarını destekliyor." dedi.

Lı, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde siyaset, ekonomi, ticaret, güvenlik ve kültür dahil her alanda iş birliğinin hızla geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin-Türkiye stratejik ortaklık ilişkileri, sürekli olarak içeriği zenginleştirilerek güçlendiriliyor. Bu yıl hem Çin hem de Türkiye, kendi önemli siyasi gündemlerini tamamladılar. Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi yeni fırsatlarla dolu. İnanıyorum ki Çin ve Türkiye halkları, Çin’in 'İki Yüzyıllık Hedefleri'nin ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için mücadele süreçlerinde iş birliği potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracak ve beraber parlak geleceklerine doğru ilerleyeceklerdir."





MİLLİ PARA İLE TİCARET VE YATIRIM

Türkiye'nin milli para birimlerini kullanma konusundaki çağrılarına cevap olarak Çin'in güçlü desteğini dile getiren Lı, "Türk tarafının milli para birimlerini kullanma tavsiyesini hoş karşılıyoruz." dedi.

Lı Yüçıng, ikili ticaret ve yatırımda milli para birimlerinin kullanılmasının, iki ülkenin kur farkından doğan maliyetleri ve risklerini düşürebileceğini belirterek, Çin ve Türkiye'nin, gelişmekte olan önemli ülkeler ve yükselen piyasalar olarak büyük ekonomik gelişme perspektifine sahip olduğunu vurguladı.

Li, Çin para birimi RMB'nin (yüen), bu yıl Çin’in sınır ötesindeki gelir ve giderlerindeki en büyük ikinci para birimi olduğuna, dünyanın ödemelerdeki ve yabancı rezervlerdeki en büyük altıncı para birimi olma konumunu koruduğuna dikkati çekti.

RMB’nin küreselleşmesinin uzun vadeye dönük olumlu gelişme eğilimini sürdürdüğünü ifade eden Li, şöyle konuştu:

"Son dönemde Türkiye hükümetinin etkili önlemleri sayesinde Türk lirasının değeri istikrarlı bir şekilde düzeliyor, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesi yeniden rayına giriyor. Önümüzdeki aşamada Çin, Türk tarafı ile birlikte ödemelerin milli para birimleri ile yapılması için olumlu politika ortamının oluşturulmasını, ikili ticaret ve yatırımda daha fazla milli para birimlerinin kullanılmasının sağlanmasını, böylelikle ikili ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasını hızlandırmaya hazırdır."