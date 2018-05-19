Cinderes halkı güvenle sokakta

Özellikle Amerika ve İsrail'in silahlandırdığı terör örgütü PKK'yı Afrin'den çıkartan Türk ordusu, Cinderes'i eski günlerine döndürdü. Sivil halk sokaklarda rahatça gezmeye başlarken, esnaf kepenklerini tamamen açtı.

Cinderes'te hayat normale döndü VİDEO



BATI'NIN ALGISI GERÇEKLER ALTINDA EZİLDİ

PKK'nın destekçileri tarafından düzenlenen "Türkler sivilleri öldürüyor" kampanyalarına aldırış etmeden yapılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası, gerçekler bir kez daha Batı ülkelerinin yüzüne vuruldu.

Afrin'in Cinderes bölgesinde kaydedilen görüntüler, sivil hayatın normale döndüğünü gösterdi.

Türk askerinin başarılı operasyonuyla terör örgütlerinin Afrin'den atılması, bölge halkının evlerine dönmeye başlamasını sağlamıştı. Düzenlenen harekat meyvelerini vermeye devam ederken, gündelik hayatın akışı insanları mutlu etti.