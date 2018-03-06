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Cinderes havadan görüntülendi

Afrin'i oluşturan 6 merkezden biri olan Cinderes, İHA'larla görüntülendi. Bölgede meskun mahal operasyonu sürüyor.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 13:44..
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Cinderes havadan görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 46. gününde cephelerde ilerleme sürüyor. Mehmetçikler Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.

Üç tarafı tamamen kuşatılan kuzeydoğu cephesindeki kritik beldenin alınması birkaç saat sürdü.

Cinderes çevresindeki terör hedeflerinin vurulma anları

CİNDERES BOMBALANIYOR

Batı cephesinde ise Türk savaş uçakları Cinderes beldesindeki terör mevzilerini vuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Cinderes üstündeki baskının arttığını söyledi.

Büyük ölçüde boşaltılan Cinderes, havadan görüntülendi.

Cinderes havadan görüntülendi VİDEO

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