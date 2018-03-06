Zeytin Dalı Harekatı'nın 46. gününde cephelerde ilerleme sürüyor. Mehmetçikler Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.
Üç tarafı tamamen kuşatılan kuzeydoğu cephesindeki kritik beldenin alınması birkaç saat sürdü.
Cinderes çevresindeki terör hedeflerinin vurulma anları
CİNDERES BOMBALANIYOR
Batı cephesinde ise Türk savaş uçakları Cinderes beldesindeki terör mevzilerini vuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Cinderes üstündeki baskının arttığını söyledi.
Büyük ölçüde boşaltılan Cinderes, havadan görüntülendi.