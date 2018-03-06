Cinderes havadan görüntülendi

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti yakınlarında 2002'den beri sığınmacıların barındığı kampta devletin başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'nde, restoranların ve vatandaşların hamsiye olan talebi fazla olunca kilosu 30 TL'ye yükseldi.

İdeal sevgiliden ideal eş olur mu

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir öğretmen öğrencilerine zeybek oynamayı öğretip onlarla birlikte bir gösteri sergiliyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizlemiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2023'te İstanbul'da 1100 km metro hattı inşa edilmesi için çalışıldığını açıkladı.

1 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

2 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

3 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

4 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

5 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.

6 Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama Mısır'ı ziyaret eden Suudi veliaht prensi Salman bin Muhammed, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti. Suudi prens Türkiye, Katar ve İran için şeytan üçgeni ifadesini kullandı.