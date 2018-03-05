Cinderes havadan ve karadan bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı 45. gününde devam ediyor. TSK ve ÖSO, ilerlemeyi sürdürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2777 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖR HEDEFLERİ BOMBALANIYOR
Bugün Cinderes'e Türk jetleri hava harekâtı düzenliyor. En önemli noktalardan birisi olan Cinderes beldesinde, birbirine tünellerle bağlı kulelerin ve bölgede bir mevzinin olduğu biliniyor.
TSK'nın hava kuvvetleri o bölgeye yönelik olarak bir taarruz gerçekleştirdi. Raco ve Şeyh Hadid'in alınmasının ardından operasyonun bu bölgeye kaydığı belirtiliyor. Bölgede uçak hareketliliği devam ediyor.
Cinderes havadan bombalandı VİDEO
FIRTINA OBÜSLERİ DE VURDU
Bölgede teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanları Fırtına obüsleriyle vuruldu, savaş uçakları tarafından da hava bombardımanı düzenlendi. Raco ve Cinderes’in Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol altına alındı.
136 NOKTA TEMİZLENDİ
Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.