Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, Cinderes'e hava bombardımanı gerçekleştirilen savaş uçakları 'hilal' çizdi.
CİNDERES'TE HİLAL ÇİZDİLER
'Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli merkezlerinden Hatay'ın Hassa ilçesinden, Cinderes'e hava bombardımanı yapılan savaş uçaklarının bölge semalarında oluşturduğu 'hilal', ilgiyle izlendi.
Cinderes semalarına hilal çizildi VİDEO
Savaş uçaklarının 'hilal' çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.