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Cinderes semalarına hilal çizildi

TSK'nın savaş uçaklarının Cinderes semalarında çizdiği hilal, Hatay'dan görüntülendi.

İHA | 05.03.2018 - 15:38..
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Cinderes semalarına hilal çizildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, Cinderes'e hava bombardımanı gerçekleştirilen savaş uçakları 'hilal' çizdi.

CİNDERES'TE HİLAL ÇİZDİLER

'Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli merkezlerinden Hatay'ın Hassa ilçesinden, Cinderes'e hava bombardımanı yapılan savaş uçaklarının bölge semalarında oluşturduğu 'hilal', ilgiyle izlendi.

Cinderes semalarına hilal çizildi VİDEO

Savaş uçaklarının 'hilal' çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Cinderes semalarına hilal çizildi

Cinderes semalarına hilal çizildi

Cinderes semalarına hilal çizildi

Cinderes semalarına hilal çizildi

Cinderes semalarına hilal çizildi

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