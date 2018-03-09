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Cinderes temizlendi sırada Mabadlı var

Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birliklerinin önünde Afrin'den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

İHA | 09.03.2018 - 21:14..
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Cinderes temizlendi sırada Mabadlı var

Cinderes’in dün öğleden sonra saat 16.00’da ele geçirilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri de bölgeye giriş yaptı.

TERÖRİSTLER YOK OLUYOR

Güneydoğu’da PKK’ya karşı hendek harekatında tecrübe kazanan Kayseri ve Tunceli Dağ Komando Tugay Komutanlıkları da Cinderes’teki operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Cinderes temizlendi sırada Mabadlı var

AFRİN MERKEZ DÜŞTÜ DÜŞECEK

Öte yandan, Cinderes’in merkezi de tamamen terk edildi. Cinderes’teki sivillerin teröristler tarafından Afrin’e götürüldükleri tahmin ediliyor.

PKK/PYD hiç girilmeyeceğini zannettiği tünellerde odalar yapıp ısınmak için gaz sobaları kurduğu ortaya çıktı. ÖSO birlikleri şehirde bombalı tuzakları etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürürken askerler, toprak altına kazılmış beton tünelleri kontrol etti.

Cinderes temizlendi sırada Mabadlı var

İSTİKAMET MABADLI

Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birlikleri, TSK ve ÖSO’nun önünde Afrin’den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.

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