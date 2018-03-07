Cinderes tepesi de temizlendi

Terör örgütlerine yönelik Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun mücadelesi devam ediyor. Raco'nun alınmasınmasının ardından birlikler Cinderes'e doğru ilerlemeye başladı.

MAÇALE'DEN SONRA CİNDERES TEPESİ DE TEMİZLENDİ

Birkaç saat önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in Maçale köyünü teröristlerden arındırdı. Hız kesmeden devam eden operasyondan yeni bilgilere gelmeye devam ediyor.

Yapılan son bilgilendirmeye göre; Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan Cinderes Tepesini, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırıldı.