Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.

MESKUN MAHAL OPERASYONU

Bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşan Afrin'in merkezine girmek için önemli aşamalardan biri olan Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlar gerçekleştiriliyor.

6 BELDEDEN 4'Ü ALINMIŞTI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, dün akşam Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütünden kurtarmıştı.

Daha önce 6 merkezden Racu, Bülbül, Şeyh Hadid ve Şeran beldeleri terör örgütünden temizlenmişti.

STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ

İlk adım olarak bölgeye hakim bir tepenin ve bazı binaların ele geçirilmesiyle Cinderes'in merkezine düzenlenen operasyonda ilerleme kaydedildi.

Cinderes'te çatışmalar başladı ViDEO

Cinderes havadan görüntülendi VİDEO