Cinderes'te kurtarılan köylüler sevinçten ağladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Afrin'e doğru ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, teröristleri bölgelerden arındırıyor. Cinderes'e üç koladan giren TSK ve ÖSÖ birlikleri Mezra ve Maristal Hatip köylerini dün teröristlerden tamamen temizledi.
Aylardır kurtarılmayı bekleyen köylüler, Mehmetçik ve ÖSO'yu sevgi seli ile karşıladı.
SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER
Sevinç gözyaşı döken köylülerin kimileri askerlere sarıldı, kimileri sokaklara çıkıp oynadı.
Maristal Hatip köyündeki sığınaklar kameralara yansıdı. TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi anbean görüntülendi.
Türk askerini gören köylülerin sevinç gözyaşları VİDEO