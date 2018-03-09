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Cinderes'te kurtarılan köylüler sevinçten ağladı

Mezra ve Maristal Hatip köylerinde TSK ve ÖSO güçlerini karşılarında gören köylüler sevinçten ağladı, sarıldı, sokaklara çıkıp oynadı.

İHA | 09.03.2018 - 13:14..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Afrin'e doğru ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, teröristleri bölgelerden arındırıyor. Cinderes'e üç koladan giren TSK ve ÖSÖ birlikleri Mezra ve Maristal Hatip köylerini dün teröristlerden tamamen temizledi.

Aylardır kurtarılmayı bekleyen köylüler, Mehmetçik ve ÖSO'yu sevgi seli ile karşıladı.

Cinderes'te kurtarılan köylüler sevinçten ağladı

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Sevinç gözyaşı döken köylülerin kimileri askerlere sarıldı, kimileri sokaklara çıkıp oynadı.

Maristal Hatip köyündeki sığınaklar kameralara yansıdı. TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi anbean görüntülendi.

Türk askerini gören köylülerin sevinç gözyaşları VİDEO

Cinderes'te kurtarılan köylüler sevinçten ağladı

Cinderes'te kurtarılan köylüler sevinçten ağladı

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