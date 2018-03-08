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Cinderes’te Mehmetçik ve ÖSO’ya sevgi seli

Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım Afrin'e ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO'yu aylardır kurtarılmayı bekleyen köylüler büyük bir sevgiyle karşıladı.

İHA | 08.03.2018 - 21:59..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ilerleyişini sürdürüyor.

HALK SEVİNÇ GÖSTERİLERİYLE KARŞILADI

Cinderes’e üç koladan giren TSK ve ÖSÖ birlikleri Mezra ve Maristal Hatip köylerini teröristlerden tamamen temizledi. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri bölge halkı tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı, köylüler sevinç gözyaşları döktü.

Cinderes’te Mehmetçik ve ÖSO’ya sevgi seli VİDEO

SIĞINAKLAR KAMERADA

Maristal Hatip köyündeki sığınaklar kameralara yansıdı. ÖSO’nun ilerleyişi anbean görüntülendi.

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