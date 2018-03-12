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Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi.

DHA | 12.03.2018 - 12:53..
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TSK ile ÖSO'nun Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, kasaba ve köyler YPG/PKK'lı teröristlerden tek tek temizleniyor.

Kontrol altına alınan bölgelerde teröristler tarafından tazaklanan patlayıcı düzenekleri de bulunarak etkisiz hale getiriliyor.

EVLERDEN MAYINLAR ÇIKTI

Teröristlerden temizlenen Cinderes'te de bir eve giren Mehmetçikler ile ÖSO mensupları, çok sayıda mayın ele geçirdi. Teröristlerin mayınları araziye tuzaklamak için evde sakladıkları belirlendi. Mayınlar, askerler tarafından imha edildi.

Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar


Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar



Cinderes'te teröristlerin evde sakladığı mayınlar

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