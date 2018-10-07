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Çini desenlerini keçeye uyarladı

Hobi olarak başladığı keçe sanatında farklı çalışmalar ortaya koyan teknoloji ve tasarım öğretmeni Oğuz Koç, hayranı olduğu çini sanatında kullanılan desenleri keçeyle buluşturuyor.

AA | 07.10.2018 - 14:45..
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Çini desenlerini keçeye uyarladı

Ankara'da bir ortaokulda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Koç'un keçe işleme sanatını çini desenleriyle buluşturarak ortaya koyduğu tablolar ilgi görüyor.

SERGİ AÇTI

Kütahya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali"nde sergi açan 54 yaşındaki Oğuz Koç, son dönemlerde azalsa da Anadolu'da yüz yıllardır yapıldığı bilinen keçe işleme sanatını yaklaşık 18 yıldır sürdürüyor.

Çini desenlerini keçeye uyarladı

TABLOLAR BÜÜYK İLGİ GÖRÜYOR

Hobi olarak başladığı bu sanat dalında, yünlerden oluşturduğu zemin üzerine farklı renklerdeki yünleri kullanarak, genellikle çini sanatında kullanılan desenleri uygulayan Oğuz Koç'un, kalıcı desenlerle yaptığı keçe tablolar ilgi görüyor.

"İKİNCİ MESLEĞİM OLDU"

Oğuz Koç, "Benim için öğretmenlikten sonra ikinci meslek haline geldi. Yaklaşık 3 yıldır keçeye çini deseni uyguluyorum. Yüzyıllık desenler keçede de hayat buluyor. Geleneksel iki el sanatımızı buluşturmuş oldum. Keçe ve çini sanatını farklı yorumluyorum. Bu yaptığım çalışmalar genellikle tablo şeklinde. Bu tablolar, kültür ve sanat merkezlerinde, dileyen insanlar evlerinde tablo olarak da kullanabiliyorlar. İlgi görüyor, dikkati çekiyor" dedi.

Çini desenlerini keçeye uyarladı

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