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Çinili minare yıllara meydan okuyor

İznik'te Osmanlı'nın ilk vezirlerinden Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan İznik Yeşil Cami, dimdik ayakta.

AA | 03.07.2018 - 12:17..
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Çinili minare yıllara meydan okuyor

Yaklaşık 12 bin parça turkuaz, mavi ve yeşil renkli çinilerden alan İznik Yeşil Cami, bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

İznik surlarının içinde, Lefke ve İstanbul kapıları arasında, Lefke Kapı'nın kuzey batısında yer alan İznik Yeşil Cami'nin kitabelerinde Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın 1378'de inşasını başlattığı ancak vefat etmesi nedeniyle oğlu Ali Paşa tarafından 1392'de tamamlandığı belirtiliyor.

ÖZEL BİR YERE SAHİP

Kitabelerinin en önemli yanı ise yapının mimarı olarak Musa oğlu Hacı isminin geçmesi. Bu özelliği, camiyi mimarı bilinen ikinci Osmanlı dönemi eseri yapıyor.

İznik'in Osmanlı dönemi yapıları içinde en önemli ve abidevi mimari eser olan Yeşil Cami, kitabesi, planı, üslubu, süslemeleri, kullanılan malzemenin kalitesiyle Osmanlı mimarisinin erken döneminde inşa edilen yapıların arasında özel bir yer tutuyor.

Çinili minare yıllara meydan okuyor

ZİYARETÇİLER TARAFINDAN İLGİYLE İZLENİYOR

Yaklaşık 626 yıllık Yeşil Cami, çinilerle kaplı görülmeye değer güzellikteki minaresiyle yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenip, fotoğraflanıyor. Erken Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan İznik Yeşil Cami, tek kubbeli, merkezi camilerin gelişmiş örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Caminin ibadet mekanına açılan kenarlarında birer kum saati motifi bulunan, renkli ve beyaz mermerden yapılmış sütunlu kapı kemeri de turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı sanatının, Selçuklu minare geleneğinin en iyi örneklerinden birine sahip Yeşil Cami, erken Osmanlı döneminin tek kubbeli en görkemli camileri arasında yer alıyor.

Çinili minare yıllara meydan okuyor

12 BİN PARÇA ÇİNİDEN OLUŞAN MİNARE

Minaresindeki çini süslemelerinden dolayı Yeşil Cami ismiyle anılan caminin minaresi, ana mekanın kuzeybatı köşesinde bulunuyor.

Kare tabanı üzerinde gövdesi çokgen prizma olarak başlayan, yuvarlak gövdeli olarak devam eden minare, tek şerefe ve konik bir külahla tamamlanıyor.

Minarenin bilezik kısmıyla taş süslemeleri arasına lacivert çinilerden oluşturulmuş bezemeler görülürken, bunların ortasında da altı köşeli yıldızlar dikkati çekiyor. Yaklaşık 12 bin parça turkuaz, mavi ve yeşil renkli çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle bezenen minare, tüm heybetiyle yıllara meydan okuyor.

Çinili minare yıllara meydan okuyor

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