Çin'in 2018 büyüme hedefi: Yüzde 6,5

1 Oscar'da jet ski verildi Bu yıl 90’ıncısı düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde rastlaması pek mümkün olmayan bir araç dikkat çekti. Bir jet ski...

2 Cengiz Ünder, Mbappe'nin olduğu listede zirvede Cengiz Ünder, 2018'de Avrupa'nın 5 büyük liginde 6 gol 1 asistlik performansıyla gole en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcu oldu.

3 Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 Tarihi Orhaniye Tabyası paintball sahasına çevrildi CHP’li Çanakkale Belediyesi yetkilileri tarihi Orhaniye Tabyası'nın paintball sahasına çevrilmesine göz yumuyor.

5 Oscar gecesinde aksesuar seçimleri Bu gece 90'ıncısı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde davetlilerin aksesuar seçimleri dikkat çekti.

6 Evinizde kitaplara yer açın Kütüphaneler hem okuma alışkanlığı kazandırır hem de evinizi dekore eder. Evinizde yeni bir okuma köşesi oluşturmak için en iyi ev kütüphanesini sizin için derledik.