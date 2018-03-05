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Çin'in 2018 büyüme hedefi: Yüzde 6,5

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülkenin 2018 yılı ekonomik büyüme hedefinin "yüzde 6,5 civarında" olduğunu açıkladı.

AA | 05.03.2018 - 09:15..
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ÇİN

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13'üncü Dönem 1'inci Yıllık Genel Kurulunun açılış toplantısı, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyeleri ve 2 bin 970 delege katıldı.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 6,5

Hükümetin çalışma raporu ve bütçe planını kongreye sunan Başbakan Li, "ülkenin 2018 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nda (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 civarında büyüme hedeflendiğini" duyurdu.

Enflasyonu belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının bu yıl yüzde 3 civarında olacağını belirten Li Kıçiang, şehirlerde 11 milyon kişiye yeni istihdam sağlanacağını kaydetti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,5

Li, kayıtlı işsizlik oranını yüzde 4,5 olarak tahmin edildiğini aktararak, halkın gelir artışı ile enflasyon oranının eşit olmasını beklediklerini belirtti.

Enerji tüketiminde bu yıl yüzde 3 oranında düşüş amaçladıklarının altını çizen Li Kıçiang, çevreye zararlı atık emisyonunun yapılacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte düşeceğini dile getirdi.

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