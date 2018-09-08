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Çin’in ABD karşısında ticaret fazlası yüzde 10 arttı

Ticaret savaşı gerilimi tırmanırken, Çin’in ABD karşısındaki ticaret fazlasının ağustos ayında yüzde 10 genişleyerek 31 milyar dolara çıktığı açıklandı.

İHA | 08.09.2018 - 11:38..
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Çin Genel Gümrük İdaresi, bugün yılın ilk sekiz ayına dair dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Çin’in dış ticareti ocak-ağustos döneminde yüzde 9,1 artarak 2 trilyon 850 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde Çin’in ihracatı yüzde 5,4 artarak 1 trilyon 515 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 13,7 yükselerek 1 trilyon 335 milyar dolara çıktı.

Buna göre, Çin’in ilk sekiz aydaki ticaret fazlası yüzde 31,3 daralarak 180 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Veriler, Çin’in ağustos ayında ise ihracatının yüzde 7,9, ithalatının ise yüzde 18,8 yükseldiğini de ortaya koydu. Çin’in ilk sekiz ayda AB ülkeleriyle ticareti yüzde 6,2, ABD ile ticareti ise yüzde 5,9 arttı.

ABD KARŞISINDA TİCARET FAZLASI YİNE ARTTI

Son verilere göre, Çin’in ABD karşısındaki ticaret fazlası ağustos ayında yüzde 10 genişleyerek 31 milyar dolara çıktı. Çin’in ABD’ye ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 44 milyar 380 milyon dolar olurken, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 0,9 azalarak 13 milyar 300 milyon dolar oldu. Ticaret fazlası, temmuz ayında 28 milyar 80 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Çin’in ABD karşısındaki ticaret fazlası ilk sekiz ayda ise 192 milyar 640 milyon olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin Çin ile ticaretinde verdiği açık, Başkan Donald Trump’ın Pekin’e yönelik sert eleştirilerinin arkasındaki başlıca konulardan birini oluşturuyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesi konusunda geri adım atmayacağı sinyalini vermişti.

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