Çin'in çakma Paris'i ilgi görmedi

Fransa denilince akla ilk gelen Eyfel Kulesi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gelen turistlere aynı imajı oluşturmak isteyen Çin, Eyfel Kulesi'nin bire bir kopyasını Tianducheng bölgesinde inşa etti.

(Soldaki Çin'deki Eyfel Kulesi- sağdaki ise Fransa'daki Eyfel Kulesi)

PLANLANAN GERÇEKLEŞMEDİ

2007 yılından itibaren üzerinde çalışılan Sahte Paris projesi, lüks bir site olarak tasarlandı. Proje 10 bin kişiye ev sahipliği yapacaktı ancak planlanan gerçekleşmedi.

(Soldaki bina Çin'de inşa edildi)

KİMSE İLGİ GÖSTERMEDİ

Eyfel Kulesi'nin yanı sıra Fransa'daki sokaklar ve binaların birebir aynısı yapıldı. Yapıldı, ancak yerli ve yabancı turist pek ilgi göstermedi. Yetkililer tasarlananprojenin ilgi görmemesini Hangzhou’da çiftliklerin bulunması olarak açıklıyor.