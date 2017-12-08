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Çin'in ihracatı kasımda 8 ayın zirvesinde

Çin'in dolar bazında ihracatı kasımda yıllık yüzde 12,3'e, ithalatı da yüzde 17,7'ye yükseldi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 09:54..
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Çin Gümrük Genel İdaresi, geçen aya ilişkin ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dolar cinsinden ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 arttı.

YÜZDE 17,7'LİK ARTIŞ

Çin'in ihracatına ilişkin beklenti yüzde 7 civarında artması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde artan ihracat 8 ayın zirvesine oturdu. Ülkenin dolar cinsinden ithalatı yıllık bazda yüzde 17,7 artış gösterirken, ticaret fazlası da 40 milyar 210 milyon dolara ulaştı.

GEÇEN YILKİ REKORA YAKLAŞILDI

Çin'in kasımda yuan cinsinden ise ihracatı yıllık yüzde 10,3, ithalatı da yüzde 15,6 yükseldi. Yatırımcıların önem verdiği Çin'in demir cevheri ve demir cevheri konsantresi ithalatı, kasımda yüzde 18,9 artarak 94,5 milyon ton olurken, bu yılın 10 ayında da yüzde 6 artışla 935 milyon tona ulaşarak ülkenin geçen yıl yakaladığı rekora yaklaştı.

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