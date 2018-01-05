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Çin'in ilk uzay istasyonu Dünya'ya düşecek

Çin'in görevini tamamlayan ilk uzay istasyonu Tiangong-1 (Cennet Sarayı), yakında Dünya atmosferine geri girecek ve patlayacak

Detay Haber | 05.01.2018 - 07:33..
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  2. Teknoloji

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma şirketi olan Aerospace Corporation, Çin uzay ajansı tarafından kontrolü kaybedilen Tiangong-1’in mart ayında yeniden Dünya atmosferine gireceğini tahmin ediyor.

SAATTE 24 BİN KM. HIZLA DÜNYA'YA DÜŞECEK

Kontrolden çıkan uzay aracı atmosfere girdiğinde büyük bir sıcaklık ve basınçla karışılacak. Saate 24.000 km hızla havada süzülen 8,5 ton ağırlığında Tiangong, basıncın etkisiyle paramparça olacak.

Çin'in ilk uzay istasyonu Dünya'ya düşecek

NASA UYARDI: "BAZI PARÇALARI KENTLERE DÜŞEBİLİR"

Araştırma şirketinin atmosfere yeniden giriş konusunda uzmanlaşan araştırmacısı Bill Ailor’a göre, Tiangong’un çoğu parçası gezegenimizin yüzde 70’ini oluşturan okyanuslara düşecek. Ancak NASA kimi parçaların şehir ve kasabalara düşebileceğini, ortaya çıkacak can ve mal kaybından Çinli meslektaşlarının sorumlu olacağını belirtiyor.

UUİ'NİN 60'TA 1'İ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Tiangong-1 iki odalı bir uzay istasyonu ve 15 metre küplük bir alana sahip. Karşılaştırmak gerekirse, Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde; Tiangong ise onun yalnızca 60’da biri kadar.

Bu zamana kadar 6 ikmal görevini başarıyla tamamladığı belirtilen Tiangong, geçtiğimiz yılın mart ayında emekli edilmiş ve Çin uzay aracıyla tüm iletişimlerinin kesildiğini açıklamıştı.

Mayıs 2017’de Dünya’nın 350 km üstünde hedefsiz şekilde dolaşan Tiangong, her gün 160 metre daha alçalıyor.

NASA her ne kadar Çinli meslektaşlarını uyarsa da, Ailor mart ayında yeniden atmosfere girerek parçalanacağını tahmin ettiği uzay aracının herhangi bir mülke ya da kişiye zarar vermeyeceği görüşünde.

Eğer korkulan olursa ve düşen parçalar insanların malına ya da canına zarar verirse, uluslararası uzay kanunu gereğince mağdurlara yüklü tazminatlar ödenmesi gerekecek.

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