ABD Başkanı Donald Trump 1946'da doğdu. Çin takvimine göre 1946'da 2018'de birer köpek yılı demek. Bu tesadüftü fırsata çeviren Çinliler, süslemelerinde Trump'ı resmediyor.

Çin'in köpek yılı Trump'la kutlanıyor ViDEO

PARMAK SALLAYAN KÖPEK

Çin'in Şensi bölgesinde yer alan Taiyuan şehrinde bir alışveriş merkezi, bir köpek heykeli yaptı. Ancak köpek altın sarısı saçları, sık sık salladığı parmağı ve simgeleşen kırmızı kravatı ile bir hayli Trump'a benziyor.

YENİ BİR AKIM OLABİLİR

Çin, Trump'tan önce böyle atıflarda bulunmazken Trump ile bu atıflar yaygınlaşacağa benziyor. Zira geçtiğimiz yıl kutlanan 'Horoz Yılı'nda da Trump, horoz olarak resmedilmişti.