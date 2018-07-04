Çin'in lazer silahı ürettiği iddiası

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Xi'an Optik ve İsabet Mekaniği Enstitüsünde bilim adamları lazer silahı geliştirdi.

800 METREYE KADAR YAKIYOR

Adının açıklanmasını istemeyen ve projede çalışan bir bilim adamından aktarıldığı söylenen haberde, silahın adının "ZKZM-500" olduğu belirtildi. 800 metre menzilli silahın menzildeki insan derisi ve diğer dokularını o anda yakabildiği söylendi.

SERİ ÜRETİME HAZIR İDDİASI

SCMP gazetesi ayrıca, ilk aşamada Çin emniyetine verilecek silahın terörle mücadelede kullanılacağını ve prototip çalışmalarının başarıyla tamamlanarak seri üretime hazır hale geldiğini yazdı. 3 kilogram ağırlığındaki silah 15 milimetrelik namluya sahip olan silahın 100 bin yuana (15 bin dolar) satılmasının planlandığı belirtildi.

FİZİK KANUNLARINA AYKIRI

Teknoloji haberleri ve analizleri yayınlayan Tech Crunch adlı internet sitesinde silah ile ilgili detaylı bir analiz yazısı yer aldı. Yazıya göre silahta kullanılan lityon iyon pillerin cep telefonlarında kullanılan piller olduğu belirtilerek lazer silahının uzun mesafede kumaş ve insan derisine temas ettiği anda yok edebileceği iddiasının fizik kanunlarına aykırı olduğu ve propaganda amacı güttüğü savunuldu.

"LİTYUM PİLLE ÇALIŞAN BİR SİLAH 800 METREYE ISI GÖNDEREMEZ"

Büyük güç kaynaklarıyla çalışan çok gelişmiş lazer sistemlerinin bile belirli noktaya uzun süre ısı yollayamadığını belirten yazıda, "Lityum iyon pillerin 800 metre değil çok daha kısa bir mesafeye bile ısı göndermesinin imkansız." dendi. Zayıflama etkisi nedeniyle lazer ışınlarının kurşunların aksine zayıflayarak ilerlediği hatırlatıldı.

"Next Big Future" adlı internet sitesinde yayımlanan yazıda ise Boeing'in 2015 yılında 10 kilovatlık bir lazer sistemi kurmak için 295 kilogramlık bir sistem kurduğuna dikkat çekilerek, çizgisel bir odaklama sistemi olmayan elde taşınan bir cihazın bu seviyede bir güç üretebilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Öte yandan lazer teknolojisiyle silah üretmek amacıyla kullanılması 1986 yılında Cenevre'de düzenlenen Uluslarası Kızılhaç Komitesi Konferansı'nda yasaklanmıştı.