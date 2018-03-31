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Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

ABD istihbarat kurumları Çin'in gerçekleştirdiği dev tatbikatı uydudan görüntüledi. Güney Çin Denizi'nde yapılan dev tatbikat, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 04:36..
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Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin Deniz Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği tatbikatta modern füzelerin de kullandıldığı belirtildi. ABD istihbaratının dışında Popular Mechanics dergisi, uydudan çekilen görüntü ile haberi paylaştı.

"ÇİN SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK DENİZ GRUBUNA SAHİP"

Popular Mechanics dergisinde çıkan haberde, gerçekleştiren tatbikat ‘sıra dışı bir manzara' olarak değerlendirildi.

Haberde, "Bugün Çin, modern füze ve sensörlerle donatılmış çok sayıda yeni geminin yer aldığı son zamanların en büyük deniz grubunu oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

SOVYET YAPIMI UÇAK GEMİSİ VAR

​Popular Mechanics, Çin'in dev filosunda aralarında eski adı Sovyet yapımı Varyag olan ve Ukrayna'dan satın alındıktan sonra modernize edilen Liaoning uçak gemisinin de bulunduğu toplam 43 geminin yer aldığını, Liaoning'de (Sovyet yapımı Su-33'ün prototipinden üretilen) 24 adet Shenyang J-15 avcı uçağının ve birkaç helikopterin bulunduğunu ifade etti.

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