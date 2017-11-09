Çin'in uzay istasyonu Türkiye'ye düşebilir

Eylül 2016'dan bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1'in dünyanın hangi noktasına, ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklandı.

TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere gireceğini tahmin ediyor. Tiangong-1'in düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan'ın yanında Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösterdi.

Çin, 2011 yılında fırlatılan bu uzay aracı ile büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçlıyordu ancak 2016'nın Eylül ayında, aracın kontrolü kaybedildi.

MÜRETTEBAT GEMİDEN AYRILMIŞTI

Yerden 300 kilometre yüksekte yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen Tiangong-1 ile ilgili tahminleri duyuran Avrupa Uzay Ajansı'ndan Holger Krag, "Atmosfere girişten çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabiliyoruz" diyor.

Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçalarının ulaşma ihtimali bulunuyor.

2011 yılında fırlatılan Tiangong-1, iki yıllık ömrünü 2013'te tamamlamış, mürettebatı da bu sürenin tamamlanmasıyla gemiden ayrılmıştı. Uzay uçuşları tarihinde, düşen uzay aracı parçaları nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.