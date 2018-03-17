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Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimlerin ardından yemin ederek resmen ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 15:50..
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Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti

Çin'de oldukça tartışmalı olan Şi Cinping'in ikinci dönemde başkanlığı için yapılan düzenleme meclisten geçti. Parlamento'da yapılan oylama ile yeni dönemde Devlet Başkanlığı'nı resmiyete kavuşturan Şi'nin yemin töreni gerçekleşti.

Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti

BİR EL MANİFESTODA BİR EL HAVADA

Şi Cinping'e adeta Mao'luk statüsü getiren yeni düzenleme dünyanın tepkilerine neden olmuş, Çin'e dikta rejiminin kazandırılacağı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tüm bu tartışmalara kulak asmadan istikrarın sürdürüleceği açıklamalarını yapan Şi Cinping'in yemin töreni gerçekleşti.

Parlamento'da kürsüye çıkarak bir elini komünist manifesto anayasasına koyan Şi, bir elini de yumruk yaparak havaya kaldırdı, yeminini etti. Şi'nin kendinden emin bu duruşu dünyaya komünist bir meydan okuma olarak yorumlandı.Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti

GÖREV SINIRI KALDIRILDI

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmıştı.

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