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Çin'in yerli yolcu uçağı bu yıl havalanacak

Çin'in tamamen yerli yapım olan yolcu uçağı C919 bu yılın ilk yarısında uçuşunu yapacak.

06.02.2017 - 14:42
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c919

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağının gerekli testleri tamamlayarak uçuşa hazır duruma geldiğini duyurdu.

TESTLERİ GEÇTİ

COMAC yetkilisi Li Çiang, uçağın ana bileşenleri ve bağlantı parçalarını denediklerini kaydederek, C919'un testlerden başarıyla geçtiğini dile getirdi.

158-168 yolcu taşıma kapasiteli Çin yapımı yolcu uçağının, 4075 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonu itibariyle 21 farklı şirketten 500'ün üzerinde C919 siparişi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayı planlıyor.

A320 VE B737 İLE REKABET EDECEK

Pekin yönetimi, C919'un halen piyasayı elinde tutan yeni nesil Boeing 737 ve geliştirilmiş Airbus 320 yolcu uçakları ile rekabet etmesini hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim olan bölgesel yolcu uçağı ARJ21, geçen yılın haziran ayında ticari uçuşlara başlamıştı.

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