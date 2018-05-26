Çinli aşıktan sevgilisine 52 bin dolarlık para buketi

Çin'de bir erkek, kız arkadaşına oldukça maliyetli bir doğum günü sürprizi yaptı. Adam, sevgilisine doğum gününde tam 52 bin 300 dolar'dan oluşan gerçek para buketi hediye etti.

52 BİN DOLARLIK PARA BUKETİ

Chongqing Morning Post haber sitesine göre, çiçek şekli verilerek birleştirilen paraların koca bir buket haline getirilmesi için 7 kişi 10 saatten fazla mesai harcadı ve bu buketin oluşabilemsi için tam 52 bin dolarlık banknotlar kullanıldı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Doğum gününde adamın, sevgilisine para buketi hediye etmesi tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda, bazı insanlar bu tür bir süprizin güzel olduğunu, başkaları da farklı bir yol seçilmesi gerektiğini düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise kişinin, ülkenin ulusal değerlerinden para birimine zarar vermek ve hakaret etmek suçlarından ceza alması gerektiğini belirtiliyor.