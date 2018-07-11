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Çinli Bakan Shugang Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Troya Antik Kenti'ni gezdi.

AA | 11.07.2018 - 10:55..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen göreve başlama törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsilen katılan Bakan Luo Shugang, Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yılı kapsamında 2018'in Troya Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Çanakkale'ye geldi.

ÇİNLİ TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye ile Çin'in iki dost ülke olduğunu hatırlatan Luo Shugang, "Türkiye'ye, Devlet Başkanımız Şi Cinping'in temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldim. Kendisine Çin tarafının selamlarını ve tebriklerini getirdik. İki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini daha da hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen sene Türkiye'e gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turist sayısı yüzde 100 arttı." diye konuştu.

Çinli Bakan Shugang Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti

"TROYA ÇİN'DE ÇOK MEŞHUR"

Bakan Shugang Çin'deki her ailede Troya ile ilgili bir hatıra bulunduğunu belirterek, "Buraya gelen Çinli turistlerin çoğu Çanakkale ve Troya'yı ziyaret etti. Troya, Çin'de çok meşhur. Çin'in hemen hemen her ailesi, buraya ait hikayeleri biliyor. Bu senenin nisan ayında Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın açılışında, Türkiye'nin turizm açılışında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel olarak Anadolu Ateşi'yle Çin'de Troya hakkında gösteriler yaptı. Ve Çin'de çok büyük yankı buldu. İki tarafın çabaları sayesinde Troya'yı ziyaret eden ve Çanakkale’ye gelen Çinli turist sayısı büyük oranda arttı. Bu da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sayesinde gerçekleştirildi. Sayın Vali de turizm alanında çok büyük çaba sarf ediyor. Kendisini Troya'nın turizm elçisi olarak görüyoruz. Troya'yı geliştirmek için ve buradaki turizm kaynaklarını geliştirmek için çok büyük bir planı bulunuyor. Ve inanıyorum ki, her iki tarafın ortak çabalarıyla buraya gelen Çinli turist sayısı daha da artacaktır. İnşallah bizim Çinli turistler için de Troya'da özel imkanları görebiliriz." dedi.

Çinli Bakan Shugang Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti

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