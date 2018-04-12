taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.344
USD
4,1207
EURO
5,0873
ALTIN
178,41
PETR
72,0600

Çinli bebek ebeveynleri öldükten 4 yıl sonra doğdu

2013 yılında ölen Çinli çiftin dondurduğu embriyo, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi.

AA | 12.04.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC'nin haberine göre, kısırlık tedavisi gören Çinli Shen Jie ile Liu Xi çifti, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek amacıyla 4 adet embriyoyu dondurdu.

Çift, embriyolardan birinin nakledilmesinden 5 gün önce, 2013'te geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

ÇİFTİN AİLELERİ YASAL SÜRECİ KAZANDI

Çiftin aileleri, embriyoların velayetini kazanmak ve kullanımına izin verilmesi için yasal mücadele başlattı. 3 yıl süren yasal mücadeleyi kazanan aileler, Çin'de taşıyıcı annelik yasak olduğu için Laos'a giderek taşıyıcı bir anne buldu.

Çinli bebek ebeveynleri öldükten 4 yıl sonra doğdu

Embriyo, Laos'ta taşıyıcı annenin rahmine nakledildi. Taşıyıcı anne hamileyken turist vizesiyle geldiği Çin'de Aralık 2017'de Tiantian (tatlı) adı verilen erkek bebeği dünyaya getirdi.

Tiantian'ın kendi ailelerine ait olduğunu ispat etmek ve velayetini kazanmak için nine ve dedeleri, DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

Çinli bebek ebeveynleri öldükten 4 yıl sonra doğdu

Bebeğin anneannesi, torununun bir tek gözlerinin kızına benzediğini, genel olarak babasına benzediğini söyledi.

Tiantian'ın ailesi, torunlarına belli bir yaşa gelene kadar dünyaya gelişinin hikayesini anlatmamaya karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Avustralya polisinden engelli vatandaşa şiddet
Melbourne’de engelli vatandaşa sokak ortasında şiddet uygulayan 4 polis, açığa alındı.
Ege'de Yunan savaş jeti düştü
Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.
Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir
ABD Başkanı Donald Trump, olası askeri müdahale ile ilgili "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim." dedi.
Rusya'dan ABD'ye açık kapı
ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye krizi devam ediyor. Her ne kadar ABD agresif tavırlarına devam etse de Rusya oyunu yavaşlatmaya, ABD'yi soğukkanlılıkla karşılamaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

104
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

81
Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

33
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

32
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

123
Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

52
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM