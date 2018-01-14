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Çinli çiftler balayı için Pamukkale'yi seçti

Çin'de evlenen 30 çift, balayı için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi tercih etti.

AA | 14.01.2018 - 07:26..
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Bir danışmanlık şirketinin Denizli Valiliğinin desteğiyle düzenlediği organizasyon çerçevesinde Çin'de evlenen 30 çift, Pamukkale'yi ziyaret etti.

ÇİNLİ ÇİFTLERDEN TRAVERTENLERDE MUTLULUK POZU

Beyaz gelinliklerini giyen Çinli kadınlar, Pamukkale'nin beyaz travertenlerinde objektiflere poz verip mutlu anlarını kayıt altına aldı. Daha önce evlenen bazı çiftler de çocuklarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, bu anlarını ölümsüzleştirdi.

Çinli çiftler balayı için Pamukkale'yi seçti

"ÇİN, TURİZM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL"

Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin turizm açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Pamukkale'nin doğal ve tarihi güzelliği ile bir dünya mirası olduğunu anımsatan Urhan, şunları söyledi:

"Pamukkale gibi milli bir değerimizi Çin gibi büyük bir ülkeye tanıtmak önemlidir. Kamu kurumları olarak, turizm acenteleri olarak ülkeler arasındaki etkileşimin geliştirilmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Pamukkale'nin tanıtımına katkı sunmak için Çinli 30 çiftin buraya gelmesi önemli. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

Çinli çiftler balayı için Pamukkale'yi seçti

"DAHA ÇOK ÇİNLİ GELECEK"

Pekin'de bir ilaç firmasının şube müdürü olan Whan Chan Pi, Türkiye ile Çin arasında İpekyolu politikası olduğuna işaret ederek, "Böyle bir politikaya öncülük etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ilk grubumuz. Bundan sonra daha çok Çinliyi burada görmüş olacaksınız" diye konuştu.

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