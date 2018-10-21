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Çinli çılgın vlogger arıların saldırısına uğradı

Çinli video bloggerı, özel bir kıyafet tasarlayarak arıların yuvasının içine daldı. Ancak genç adamın kıyafeti Japon arılarının saldırılarına karşı yetersiz kalınca, adam hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 11:34..
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Japon arılarının yuvasının olduğu yere kendi tasarladığı özel bir kıyafetle giren vlogger, bu anları kameralara kaydetmek istedi. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Çinli çılgın vlogger arıların saldırısına uğradı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Japon arılarının olduğu yeri dağıtan genç adama arılar saldırdı. Olduğu yere yığılan vlogger için ambulans çağrıldı.

Japon eşek arılarının yuvasını dağıtan Çinlinin sonu İZLE

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yetkililer; çektiği video uğruna arıların saldırısına uğrayan gencin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Çinli çılgın vlogger arıların saldırısına uğradı

JAPON ARILARI ÇOK TEHLİKLELİ

Bilindiği üzere Japon arıları; minimum 4- 5 santimetre uzunluğuna sahip oluyor ve bu arıların 6,25'lik iğnesi bulunuyor. Arılar iğnelerinde 8 farklı kimyasal barındırıyor ve arı çeşitleri arasında en tehlikeli hayvanlardan biri.

Japon arıları soktukları iğnelerle birlikte direkt olarak sinir sistemine etki ederek kurbanları etkisiz hale getiriyorlar.

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