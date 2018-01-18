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Çinli çocuk eksi 9 derece her gün 10 kilometre yürüyor

Çin'deki Yunnan eyaletinin Shaoton kentinde yaşayan küçük Wang Fuman, dondurucu soğuklara aldırış etmeden her gün 10 kilometre yol yürüyerek okula gidiyor.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 11:58..
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Büyükannesinin yanında yaşayan 8 yaşındaki Fuman, donmak üzereyken okula yetiştiği gün, öğretmeni tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Okula gidebilmek için her gün 4,5 kilometre yol yürüyüp aynı yolu geri dönen küçük çocuğun ne eldiveni ne de beresi var.

Çinli çocuk eksi 9 derece her gün 10 kilometre yürüyor

Neredeyse donmak üzere olduğu bir halde sınıfa girdiğinde öğretmeni, bu zorlu koşullara dikkat çekmek için küçük öğrencisinin fotoğrafını internete yükledi.

Çinli çocuk eksi 9 derece her gün 10 kilometre yürüyor VİDEO

Ablası ve büyükannesiyle birlikte yaşayan Fuman'ın babası da başka bir şehirde çalışıyor.

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