Çinli çocuk eksi 9 derece her gün 10 kilometre yürüyor

Büyükannesinin yanında yaşayan 8 yaşındaki Fuman, donmak üzereyken okula yetiştiği gün, öğretmeni tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Okula gidebilmek için her gün 4,5 kilometre yol yürüyüp aynı yolu geri dönen küçük çocuğun ne eldiveni ne de beresi var.

Neredeyse donmak üzere olduğu bir halde sınıfa girdiğinde öğretmeni, bu zorlu koşullara dikkat çekmek için küçük öğrencisinin fotoğrafını internete yükledi.

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Ablası ve büyükannesiyle birlikte yaşayan Fuman'ın babası da başka bir şehirde çalışıyor.