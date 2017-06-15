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Çinli damat, gelini arabadan yaka paça indirdi

Çin'de bir düğünde yaşananlar, davetlileri korkuttu.

15.06.2017 - 09:00
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Gelin ve damat süsledikleri otomobille düğün alanına geldi. Ancak damat araçtan inerken gelini darp etti, yaka paça araçtan indirdi. Düğün mekanına doğru sürüklediği gelini tekmeleyen damat, izleyenleri şoke etti.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Gelinin daha ilk günden kocası tarafından şiddet görmesine ilişkin görüntüler hızla yayıldı. Ülkede damat şiddetine yönelik söylentiler yayıldı, bir kısmı mağdur gelini suçladı.

Çinli damat, gelini arabadan yaka paça indirdi VİDEO

FARKLI SENARYOLAR YAZILDI

Kimine göre olayın videoya yansımayan devamında damat gelini tekmeliyor ve verdiği 300 bin yuan'lık (yaklaşık 155 TL) başlık parasını geri istiyor. Ülkede yayılan başka bir söylentiye göre gelin arabadan inip nikah masasına oturmadan önce damattan 8 bin 800 yuan daha istiyor. Bir iddiaya göre damat, evlenmek üzere olduğu kadının düğünden önceki geceyi eski erkek arkadaşıyla geçirdiğini öğrenip deliye dönüyor.

Çinli damat, gelini arabadan yaka paça indirdi

DAMAT KONUŞTU: ŞOFÖR YÜZÜNDENDİ, SÜREKLİ ARABAYI DURDURDU

Mağdur gelini suçlayan spekülasyonların ardından 20'li yaşlarındaki damat Li konuştu. Damat, "Tüm olanlar şoförün yüzündendi. 10 dakikalık mesafede arabayı defalarca durdurdu ve bizden sürekli kırmızı paket istedi." diyerek yaşananları anlattı.

"AÇGÖZLÜ OLAN ŞOFÖRDÜ"

Damadın kırmızı paket diye bahsettiği içine para konulan düğün günü sağa sola dağıtılan zarf. 10 dakikalık yolu iki saatte geldiklerini anlatan damat Li, asıl açgözlünün karısı değil şoför olduğunu söyledi. Daha ilk günden eşine şiddet uygulayan damat haklarında çıkan haberler nedeniyle yıprandıklarını savunuyor.

Çinli damat, gelini arabadan yaka paça indirdi

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