Çinli gelin Edirne'de evlendi

Edirne'de yaşayan Berk Barlas, 3 yıl önce yurt dışında tanıştığı Çinli Sandra Pinto ile evlendi. Çinli gelin Barlas ile evlenmek için 11 bin kilometre yol geldi.





HONG KONG'TA TANIŞTI EDİRNE'DE EVLENDİ

Barlas, Hong Kong’da bir otelde arkadaşının doğum gününde tanıştığı avukat Sandra Pinto ile sosyal medya hesabından da sürekli konuştu. Barlas, Sandra ile arkadaşlığının ilerlemesi üzerine Uzunköprü’ye gelerek düğün yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Berk Barlas, 3 yıl önce eşi Sandra ile Hong Kong’ta tanıştığını anlatarak, “Hong Kong’ta çalışmış olduğum bir otelin bar bölümünde bir arkadaşımızın doğum günü vardı. Orada Sandra ile tanıştık. Orada tanıştıktan sonra kendisi ile sosyal medya üzerinden de konuşmaya başladık. Birkaç defa buluştuktan sonra arkadaşlığımız devam etti. Her şey zamanla gelişti. Hemen şu zamanda evlenelim diye bir planımız yoktu. Ailelerimizi tanıştırdık kendileri Yeniköy’e gelip ailemle tanıştı. Sonradan işler biraz daha ciddiye geldi ondan sonra da evlenmeye karar verdik” diye konuştu.





YABANCI GELİN TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Çin’den Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Yeniköy Mahallesi’ne gelin gelen Sandra Pinto da “Bu benim Türkiye’ye ilk gelişim ve burada olmaktan çok memnunum. Türkiye’nin kültürünü çok ilginç buldum. Buranın insanları çok cana yakın. Buraya ailem ve arkadaşlarım ile geldik, burada olmaktan çok memnunuz. El öpme gibi farklı gelenekler var. Babam da Portekizli o yüzden batı kültürüne aşinayım. Özellikle roman havaları ve danslarda pek de zorlanmadım” dedi.





ÇİNLİ GELİN ZEYBEK OYNADI

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Berk Barlas, eşi Çinli Sandra Pinto’nun düğün için roman havaları ve bazı geleneksel oyunlar için dans kursuna gittiğini söyledi. Barlas çifti, davetliler için özel hazırladıkları zeybek oyununu sergileyerek, geceye renkli anlar kattı.

Genç çiftin düğünü, klasik Türk düğünlerinde olduğu gibi takı töreni, pasta kesimi ve Trakya usulü roman havaları ezgileriyle yapılan danslarla sona erdi.



