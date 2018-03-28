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Çinli havayolu çalışanına şirketten yakışıklılık cezası

Çin'de bir havaalanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videosunda çok yakışıklı göründüğü için fenomen olmasının ardından maaş kesintisiyle cezalandırıldı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 13:45..
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Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki turistik kenti Xiamen'de 25 yaşında bir havaalanı çalışanı işvereni tarafından akılalmaz bir sebeple cezalandırıldı.

Gaoqi Uluslararası Havaalanı'nın pistinde görüntülendiğinden habersiz yürüyen teknisyenin videosu, kendisini beğenip çeken kadın yolcu tarafından internette paylaşıldı. Ve Çin'in sosyal medya sitelerinde fenomen haline geldi. Cezanın sebebi "çok yakışıklı olması" oldu.

Çinli havayolu çalışanına şirketten yakışıklılık cezası

MAAŞ KESİNTİSİ

Bir uçağın yanından havacı kulaklığı ve gözlüğü takmış halde, üniformasının tişörtü dışarda, elleri pantalon cebinde yürüyen genç adamın videosunun yoğun ilgi görmesi üzerine havaalanı işletmesi çalışanın maaşında yüzde 10 kesintiye gitti.

Şirket, cezayı, 'çalışanın görev sırasında kurallara aykırı şekilde tişörtünü içine sokmamış ve elleri cebinde dolaşırken görüntülenmesinin yol açtığı etkiyle' gerekçelendirdi.

"PATRON KISKANÇLIĞI"

Ancak en çok takip edilen mikroblog sitesi Weibo ile video platformu Tik Tok'un kullanıcıları, genç adamın, 'yakışıklılığını kıskanan şirket yöneticilerinin gazabına uğradığı' görüşünde sözbirliği etti.

Weibo'da @jintianyoumeixiezuoyea isimli kullanıcı ''Patron, yakışıklılığını kıskanmış olmalı'' yorumunu yaparken @xiaohuibujiaV isimli kullanıcı ''Onun için çok üzülüyorum. Çok yakışıklı olduğu için maaşı kesilen dünyadaki ilk kişi olsa gerek'' dedi.

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