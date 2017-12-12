Çinli iş adamını kaçırıp 2 milyon lira fidye istediler

Geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde Zeytinburnu’nda meydana gelen olayda, İstanbul'da gayrimenkul temsilciliği yapan 33 yaşındaki Uygur asıllı Çinli iş adamı S.A., namazını kıldıktan sonra bir arkadaşını ziyarete gitti.

Çinli iş adamı burada arkadaşını beklediği esnada kendilerini polis olarak tanıtan kar maskeli ve silahlı 4 şüpheli tarafından zorla siyah bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Görgü şahitlerinin ifadesini alan ekipler, konuyu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, kaçırılan iş adamının bindirildiği aracın plakasını tespit etti. Plakanın sahne olduğunu belirleyen tim beklemeye başladı.





2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEDİLER

Bu sırada buluşacağı yerde arkadaşı S.A'yı göremeyen Sawuti A. bir süre sonra onu aradı. S.A.'nın telefonunu ise yabancı bir şahıs açtı. Polis olduklarını söyleyen şahıs, S.A’nın sorguya alındığını ve tekrar arayacaklarını söyleyerek telefonu kapadı. Bir süre sonra Sawuti Aısa'yı arayan şüpheliler arkadaşının suç işlediğini ve 2 milyon lira getireceği takdirde bırakılacağını belirtti.





ARACI KİRALADIKLARI GALERİDE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine kaçırılan iş adamının arkadaşı polis ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen tim, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli aracın gerçek plakasını tespit etti. Aracın kiralandığı galeriye giden ekipler, şüphelileri kimliğini de tespit etti.

KİRALADIKLARI ARACI GALERİYE BIRAKINCA YAKALANDILAR

Kimliklerinin tespit edildiğini öğrenen şüpheliler ise kaçırarak darp ettikleri Çinli iş adamı S.A,’yı olaydan bir gün sonra Zeytinburnu’ndaki Kozlu Mezarlığı'nda bırakarak kaçtı. Ardından şüpheliler galeriyi arayarak kiraladıkları aracı bırakacaklarını söyledi. Bilgiyi alan tim, galerinin etrafında konuşlanarak şüphelileri beklemeye başladı. Galeriye yakın bir yerde kiraladıkları aracı bırakan şüpheliler, başka bir araçla kaçacağı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

KURTULUR KUTULMAZ YENİ DOĞUM YAPAN EŞİNE KOŞTU

Kaçırıldıkları şahıslar tarafından yaklaşık 15 saat boyunca rehin tutulduğu yerde darp edilen S.A. ise işlemler için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından arkadaşına teslim edilen S.A. kendisini almaya gelen arkadaşıyla birlikte soluğu doğum yapan eşinin yanında aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Alımu T. (28), Aısıtıjıang A. (25), Abudıkadıer A. (35) ve Abudıreheman A. (32) şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunda, kaçırdıkları iş adamının ajan olduğunu düşündükleri için sorgulamak istediklerini söylediği öğrenildi. S.A.'nın ise verdiği ifadede, “Beni takip ediyorlardı. Çok zengin olduğumu düşündükleri için kaçırıp fidye istediler.” dediği belirtildi.



