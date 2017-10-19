Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi, başkent Pekin’deki Tienanmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda başladı.

Bu kongre Çin'in yeni döneminin ilan edildiği toplantı olması dolayısıyla Çinliler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Genel Sekreteri Şi Cinping, açılış oturumunda beklendiği gibi "Orta Düzeyli Refah Toplumu İnşasındaki Başarı ve Çin Tipi Sosyalizmin Yeni Dönemi" adlı çalışma raporunu sundu.

Yüzlerce ÇKP üyesi de bu Büyük Halk Salonu'nda bu konuşmayı dinledi.

KOMÜNİST YÖNETİCİLERİN LÜKS AUDİ TUTKUSU

Kongreden uluslararası haber ajanslarına yansıyan fotoğraflar Komünist rejimin toplantısındaki çelişkileri de gösterdi.

Çin'de halkın önemli bir kısmı saat başına en fazla 2 dolar kazanıyor. Fakat Çin'i yöneten ÇKP üyeleri, bu işçilerin ürettiği Çin malı arabalara binmek yerine lüks Audi marka otomobilleri tercih ediyor.



Fotoğraf yüzlerce ÇKP yöneticisinin araçlarının bulunduğu otoparkın sadece küçük bir kısmını gösteriyor.

Çin malı otoya döşekli çarpışma testi



Yöneticileri karşılamak için hazırlanan görevliler

Çin'de ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi başladı VİDEO

