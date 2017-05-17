Çinli mühendis Müslümanlığı seçti

Gönen İlçe Müftülüğüne başvuran Çinli mühendise, İlçe Müftüsü Şaban Apaydın tarafından ihtida merasimi düzenlendi.

Chengkun Song, müftülük binasındaki merasimde, Apaydın'ın yanı sıra, Çarşı Camii uzman imam hatibi İlhan Can ve Gönenli Mehmet Efendi Camii imam hatibi Rafet Avcı şahitliğinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

"İSLAMİYET HAKKINDA ARAŞTIRMALAR YAPTIM"

Ahmed Suad ismini seçen Çinli mühendise Apaydın tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İslam ilmihali hediye edildi.

Çinli mühendis, "İslamiyet hakkında araştırmalar yaptım ve Müslümanların güvenilir olduğunu gördüm. Burada yaşadığım günler ve ortamdaki ilişkilerimin ve bana gösterilen ilginin de İslamiyeti seçmemde önemli rolü oldu. Burada çalışmaktan dolayı mutluyum ve çok şükür artık Müslümanım." ifadelerini kullandı.