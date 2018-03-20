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Çinli siyah yarasa çiçeği nedir

Ender rastlanan bir bitki türü olan Çinli siyah yarasa çiçeği, zehirli olmasına rağmen hem iç hem de dış mekanda yetiştirilmek için uygundur.

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Nadir bulunan türlerden biri olan Çinli siyah yarasa çiçeği, özellikle yarasa şeklindeki çiçekleri ile farklı bir görünüme sahiptir.

Latince ismi tacca olan bu bitki, 25 ile 30 cm büyüklüğünde bitki boyu ise 70 cm'ye kadar uzamaktadır. Yüksek nemli ortamları ve drenajlı toprağı seven bir türdür.

Çinli siyah yarasa çiçeği, sıcak iklimleri sever ve soğuk havalarda iç mekana alınması gereken bir bitkidir. Hem dış hem de iç mekanlarda yetiştirmek için uygundur. Tohum ekim dönemi olarak mutlaka sıcak havalar seçilmeli, toprak ısısı da yüksek olmalıdır.

Çinli siyah yarasa çiçeği nedir

BİTKİNİN BAKIMI

Fideler 7,5 ile 10 cm arasında bir uzunluğa ulaştıkları zaman daha iyi su emilimi ve nem tutumu için incitaşı ve turba yosunlu torak karışımı ilave ederek daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.Yarasa bitkisi yüksek ısı ve rutubetli, bir şekilde süzülerek ya da dolaylı olarak ışık alan ortamlarda daha iyi yetişir.

Kış aylarında ise toprağın kurumasını sağlamak için sulamayı azaltarak kesebilirsiniz.

Çinli siyah yarasa çiçeğini tohumdan yetiştiriyorsanız çiçeklenmesi 3 sene sürebilir.

Çinli siyah yarasa çiçeği nedir

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