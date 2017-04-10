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Çinli sürücü navigasyona çok güvendi, nehre düştü

Çin'de bir sürücü yabancı olduğu bir şehirde aracındaki GPS donanımına güvenerek hayatının hatasını yaptı.

10.04.2017 - 15:11
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  2. Dünya

Teknolojinin en iyi tarafı insan hayatını kolaylaştırması. GPS teknolojileri şehir içinde trafik durumunu göstermesi, alternatif rotalar oluşturması nedeniyle hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi.

Aynı zamanda otomobillerin donanımındaki temel direklerden biri. Şehir dışı seyahatlerde, tanıdık olmayan yollarda da çok faydalı. Ancak çoğu zaman güvenilir bir teknoloji olsa da Çin'in Anhui şehrindeki bir sürücü gözün gördüğünü GPS'e değişmemek gerektiğini gösterdi.

GPS'İN TALİMATLARINDAN VAZGEÇMEDİ, NEHRİN SULARINA DOĞRU GİTTİ

Gitmek istediği adresi aracındaki navigasyona yazan sürücü, verilen talimatlara göre aracını kullanmaya devam etti. 1 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda, sürücü bir süre sonra nehirle karşılaştı. GPS devam etmesi talimatı veriyordu. Sürücü, önünde yol olmamasına rağmen nehrin sularına doğru aracıyla ilerledi.

Çinli sürücü navigasyona çok güvendi, nehre düştü

ARAÇ NEHİRDEN 1 GÜN SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU ÇIKARILDI

Fransa'nın Noirmoutier adasındaki gibi, gelgit nedeniyle deniz yolunun olduğunu varsaymış olabilir fakat yanıldığını otomobiliyle birlikte suyun derinliklerine doğru indiğinde farketti. Kendini son anda kurtaran sürücü yetkililere haber verdikten sonra kurtarma çalışmaları başladı ve neredeyse 1 gün süren çalışmanın ardından araç nehirden çıkarıldı.

Çinli sürücü navigasyona çok güvendi, nehre düştü

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