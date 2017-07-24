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Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor

Dünyada yapılan vergi iadeli satışların yüzde 40'ını oluşturan Çinli turistler, Türkiye'deki harcamalarını artırdı.

24.07.2017 - 08:35
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Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'de ilk yarıda yaptığı alışverişin 23,6 milyon liralık kısmı için iade başvurusu yapan Çinlilerin bu harcamalarının yüzde 119 yükseldiğini söyledi.

Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor

KİŞİ BAŞI 2 BİN 152 LİRA

Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini veren Şeyhun, "Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş." dedi.

Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor

"İYİ HİZMET VERMEK İÇİN..."

Çinlilerin Türkiye'de yaptıkları alışverişlerle, yabancıların burada yaptıkları toplam alışverişler içerisinde yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Şeyhun, bu anlamda Çinlilerin Avrupa'da yüzde 40'lık paya sahip olduklarını anımsatarak, "Bizim perakende sektörü için ileride çok önem kazanacaklar. Çinlilere daha yüksek satışlar yapmak, iyi hizmet vermek için uğraşmamız ve kültürlerini öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor

EN ÇOK SUUDİLER HARCIYOR

Selim Şeyhun, yılın ilk 6 ayında yapılan iade başvurularına göre Türkiye'de en çok alışveriş yapanların 45,3 milyon lira ile Suudi Arabistanlılar olduğunu söyledi.

Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor

İKİNCİ SIRA KUVEYTLİLERİN

Şeyhun, toplam harcamada Suudi Arabistanlıların hemen arkasından 35,3 milyon lira ile Kuveytlilerin geldiğine işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "İlk 6 ayda Kuveytlilerin toplam harcaması yüzde 29 artmış, ortalama harcama tutarları ise yüzde 20'lik yükselişle bin 884 liraya tırmanmış. İranlılar ise 33,3 milyon liralık toplam harcama ile 3. sırada. Bu ülkeden gelen turistlerin ortalama harcama tutarı yüzde 18'lik artışla 621 lira olmuş."

Şeyhun, yılın ilk 6 ayında Türkiye'de en çok alışveriş yapan milletler arasında Çinlilerin dördüncü sırada olduğunu söyledi.

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