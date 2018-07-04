Çinli YPG'li Şanlıurfa'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yabancı uyruklu kişileri takip altına alan ekipler, PKK/PYD/YPG terör örgütüne katılarak yabancı terörist savaşçı olma arayışında olan biri Çinli olmak üzere yabancı uyruklu 2 teröristi yakaladı. PKK/PYD terör örgütü ile işbirliği yaptıkları belirlenen 18 şüphelide gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5'İ SURİYELİ 7 KİŞİ

Kent merkezinde ve ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise 5’i Suriye uyruklu toplam 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen başka bir operasyonda ise biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yakalandı.