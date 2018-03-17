Çinliler de lüks otomobil yapar: Lynk & Co

Çin'in yükseliş trendinde olan otomotiv firması Geely, manşetlerden inmemekte kararlı.

Önce Volvo'yu alan, ardından Mercedes'e ortak olan Geely, bünyesinde barındırdığı lüks otomobil markası Lynk & Co'nun yeni sedanını yakında tanıtacak.

VOLVO S40 ÜZERİNE GELİŞTİRİLDİ

Lynk & Co 03, Volvo S40 altyapısı üzerine inşa edilen bir sedan oldu. Geely, kendi markası olan Volvo'nun S40 modelinde de CMA platformunu kullanacak. Böylece Lynk & Co 03 de Volvo kalitesine yakışan bir sedan olacak.

ÖNÜ ORTAYA KARIŞIK, ARKASI AUDI

Diğer Çinli markalar gibi Geely'de de tasarım mühendislerinin Alman hayranlığı dikkatlerden kaçmıyor. Lynk & Co 03'ün özellikle ark kısmı Audi'nin klasik çizgilerini andırıyor. Hatta andırmaktan öte aracın arkasına ilk baktığınızda 'Audi yeni bir model mi çıkarıyor' sorusu akla geliyor.

Ön kısımda Nissan Juke'dan aşina olduğumuz çift far sistemi göze çarpıyor. Led gündüz farlarının motor kaputu üzerine konumlandırıldığı tasarımda, ön ızgara ve kaput ucunun ani eğimi 2005 öncesi Camaro modellerini akıllara getiriyor. Ayrıca araca önden bakıldığında bir bütün olarak Porsche modellerini andırdığını da söylemek mümkün.

Lynk & Co 3'ün dış tasarımı her ne kadar özgün durmasa da, farklı modellerden esinlenilen kısımların birlikteliği uyumlu görünüyor.

BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Geely'nin lüks sedanında hem çağı yaşamak isteyenlere hem de klasikten vazgeçemeyenlere yönelik iki motor seçeneği olacak. Tümüyle elektrikli motorla üretilecek Lynk & Co 03 modeli, aynı zamanda 1,5 litre hacimli Volvo motoruna sahip modeliyle de satışta olacak. Her iki motor seçeneğinde de güçlü bir sedan sunmayı amaçlayan Geely, performans anlamında da tatmin edecek bir 03 hayal ediyor.

SATIŞLAR 2018 SONUNDA

Lynk & Co 3'ün testlerini son aşamaya getiren Geely, aracı 2018 sonunda Avrupa'da satışa çıkarmayı hedefliyor. Çin'de halihazırda satışları devam eden Lynk & Co modellerinin son halkası olan 03'ün, Avrupa'da nasıl bir satış rakamı yakalayacağı merak ediliyor.

Fiyat anlamında akranlarına göre oldukça avantajlı bir şekilde kataloglarda yerini alacak olan 03'ün, Türkiye'de satışa sunulması halinde tahmini fiyatı 80-90 bin lira bandında.